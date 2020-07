Mourinho: «Spurs in Europa? Dipende dagli altri…» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima sfida di campionato del Tottenham: le sue parole

«Abbiamo un paio di possibilità di giocare in Europa la prossima stagione ma siamo nelle mani degli altri. Per finire sesti noi dobbiamo vincere ma non gli Wolves. Per terminare settimi e andare in Europa, l’Arsenal non deve vincere la FA Cup. Abbiamo la possibilità di qualificarci ma dipende dagli altri risultati».