Mourinho stuzzica: «Inter ultima a vincere la Champions? La Juve non ci riesce»

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni della Rai parlando della vittoria della Champions con l’Inter. Le sue parole

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni della Rai nel 10° anniversario dalla conquista del Triplete. Le sue parole.

RICORDO MADRID – «Ricordo tutto, tutti i dettagli. Se dopo dieci anni tutti ricordano tutto e perché è stata una cosa emozionale, che è andata più lontana di quello che è il calcio. Era una questione di amicizia».

INTER ULTIMA A VINCERE IN EUROPA – «Vincere la Champions è difficile, negli ultimi anni in Italia ha dominato la Juve che però al momento di affrontare la sfida europea non è riuscita a vincere. Penso che adesso l’Inter sta diventando sempre più forte, con investimenti importanti e giocatori forti. Magari l’Inter riesce a trovare di nuovo il dominio nel calcio italiano e poter vincere di nuovo la Champions».