Intervistato da Sky Sports Uk, Josè Mourinho ha rivelato una particolare curiosità sulle proprie finali di Champions.

«In questo periodo credo che ci siano parecchie cose del passato che stanno venendo fuori. Sto guardando partite che non avevo mai visto in vita mia. Non avevo mai rivisto le mie due finali di Champions League e me le sono dovute guardare ora, anni dopo. E lo stesso vale per alcune partite in Premier League».