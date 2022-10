Mourinho vs Spalletti, un Roma-Napoli di vertice

Nel prossimo turno di Serie A ci sarà una sfida eterna del nostro campionato. José Mourinho contro Luciano Spalletti

Il Corriere dello Sport apre oggi presentando con Alberto Dalla Palma il big-match dell’undicesima giornata: Roma-Napoli. Un confronto che esalterà le caratteristiche dei due condottieri, Mourinho e Spalletti: «In classifica sono divisi solo da quattro punti, in campo sono separati dalle idee – polo Nord contro polo Sud – ma non dagli obiettivi e dalla mentalità con cui vanno conquistati: Mourinho, da sempre, è lo Special One, l’uomo nato per vincere e per dividere, lui diverso da tutti gli altri del circuito; Spalletti è la Grande Bellezza, l’allenatore che insegna un calcio del futuro da oltre dieci anni: vincere solo giocando, e forse proprio per questo è arrivato primo meno di quanto meritasse.

Stiamo aspettando l’undicesima giornata e finalmente potremo assistere ancora al confronto tra due delle espressioni più affascinanti di un campionato dove anche Pioli, Sottil, Inzaghi, Sarri e Gasperini si stanno contendendo le posizioni di vertice. Un torneo mai così nuovo e così anomalo, anche se l’Atalanta in vetta non è più una sorpresa mentre l’Udinese assolutamente sì».