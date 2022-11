Moviola Argentina Arabia Saudita: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Argentina Arabia Saudita

L’episodio chiave della moviola del match tra Argentina e Arabia Saudita, valido per la prima giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà lo sloveno Vincic.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

10′ – RIGORE PER L’ARGENTINA – L’arbitro va al Var per controllare la trattenuta di Abdulhamid su Paredes. Il direttore non ha dubbi e dopo il richiamo dal Var indica il dischetto. Messi non sbaglia e porta avanti l’Argentina.

22′ – GOL ANNULLATO A MESSI – La Pulce scappa via indisturbato e mette in rete, ma il guardalinee alza la bandierina per il fuorigioco del numero 10.

27′ – GOL ANNULLATO A LAUTARO – L’attaccante dell’Inter sul filo del fuorigioco sguscia via alla difesa Saudita e trova il tap in ma dopo l’on field rewiew l’arbitro annulla.

34′ – GOL ANNULLATO A LAUTARO – Messi imbuca per l’attaccante nerazzurro e deposita in rete, ma il Toro era avanti. Giusto il fuorigioco.