Moviola Bodo Glimt Inter, l’episodio chiave della partita di Champions League: i dettagli

Moviola Bodo Glimt Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il playoff d’andata di Champions League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bodo Glimt Inter, valido per il playoff d’andata di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Siebert.

MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Il primo fallo dell’Inter è di Carlos Augusto ed arriva che è già il 12′. Sbracciata di Esposito su Gundersen, l’arbitro non ravvisa alcuna irregolarità considerandolo un movimento congruo. Lo stesso attaccante italiano più volte si lamenta per alcune spinte quando protegge palla, nessun fischio da parte di Siebert. Controllo Var sul gol di Esposito, c’è un dubbio tocco di mani di Caros Alberto e dello stesso Pio, la rete viene convalidata. Acerbi interviene deciso su Berg poco prima del limite, punizione inequivocabile al 36′ che Sommer poi neutralizza in presa. Richiamo per Bastoni che per la verità chiede prontamente scusa a Blomberg, il norvegese ci mette un po’ ad accettarle. Poco prima dell’intervallo arriva la prima ammonizione: Esposito si mette ad inseguire Bjorkan e lo trattiene a lungo, inevitabile la sanzione. Gara corretta, si va al riposo con un numero più che normale di falli: 5 del Bodo, 4 dell’Inter.

SECONDO TEMPO

Richiamo di Siebert ad Acerbi per un abbraccio di Acerbi a Hogh, uno dei duelli più interessanti e prolungati. Al 57′ il pubblico si arrabbia per un fallo di Darmian su Bjorkan non punito con un cartellino che lo stadio avrebbe voluto. Nessun intervento arbitrale per una trattenuta di Akanji su Hogh, altra situazione che fa mugugnare i tifosi norvegesi. Molte proteste a un quarto d’ora dal termine per un’azione dell’Inter viziata da un fuorigioco segnalato in ritardo. Giallo meritatissimo per Blomberg che saluta così l’ingresso in campo di Bonny, bravo ad andarsene via sull’out. All’86’ Thuram lamenta un mani in area, l’arbitro non batte ciglio. Gara dinamica e senza troppe interruzioni, il recupero è limitato a 3 minuti. Si chiude con 12 falli da parte dei vincitori e solo 6 degli sconfitti.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo