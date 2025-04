Moviola Bologna Inter, l’episodio chiave del match

Moviola Bologna Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Inter, valido per la 33ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.

L’EPISODIO CHIAVE

39′ – ammonito Mkhitaryan per un intervento in ritardo su Odgaard. Primo giallo della partita

50′ – Proteste del Bologna per un contatto tra Bastoni e Dallinga nell’area nerazzurra. Colombo lascia giocare.

56′ – Espulso Italiano per proteste: il tecnico del Bologna stava litigando con il vice di Inzaghi, Farris. Espulso anche il vice tecnico dei nerazzurri.

83′ – Occasione Inter con il colpo di testa di Lautaro Martinez che va sul palo, ma anche in caso di gol Colombo sarebbe intervenuto a fischiare un fallo in attacco dell’argentino su Ravaglia in uscita alta.