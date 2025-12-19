Moviola Bologna Inter, l’episodio chiave del match di Supercoppa Italiana

Moviola Bologna Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Inter, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova

LA MOVIOLA LIVE

PRIMO TEMPO

Segnalato con molto ritardo il fuorigioco di Bonny quando già l’Inter è passata in vantaggio, la conclusione è comunque fuori e a quel punto la bandierina si alza. Altro offside di Thuram che effettua un taglio in realtà regolare: l’azione non riesce ma la segnalazione era sbagliata. Bonny rimane a terra per un’uscita alta di Ravaglia che si scontra con lui colpendolo con un gomito quando è già in presa. Importante azione dell’Inter che porta Zielinski al tiro e a una grande parata di Ravaglia, ma ancora una volta nello sviluppo c’era un fuorigioco, stavolta di Dimarco. Thuram resta a terra quando va a disturbare un passaggio di Holm, il piede rimane sotto a quello dell’avversario.