Moviola Bologna Juventus, ancora dubbi sul contatto Lucumi David in area di rigore! Marelli spiega le decisioni prese da Massa durante il match: «Lucumi ha rischiato»

Moviola Bologna Juventus, ancora dubbi sul contatto Lucumi David in area di rigore! Marelli spiega la decisione presa da Massa durante il match

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista televisivo, ha passato in rassegna i principali episodi arbitrali di Bologna Juventus, gara caratterizzata da diversi momenti chiave che hanno acceso il dibattito.

L’analisi si è concentrata sui possibili calci di rigore, sull’espulsione ai danni dei rossoblù e sulla gestione complessiva del direttore di gara Davide Massa, promosso nelle scelte più delicate del match.

POSSIBILE RIGORE PER IL BOLOGNA – «Una spinta veramente molto leggera, David va a terra molto facilmente. Sicuramente Lucumì ha rischiato, ma mi trovo d’accordo con la decisione di Massa: questo è un esempio di contatto minimo. Se fosse stato dato in campo andava accettato, ma l’arbitro ha giudicato a mio parere correttamente di non assegnare il rigore».

CONTATTO IN AREA JUVENTUS – «Al minuto 60’ un contatto su un cross di Cambiaghi: Locatelli interviene con le braccia dietro la schiena. C’è il tocco con il gomito, ma non è punibile e non doveva essere assegnato il rigore».

ESPULSIONE PER IL BOLOGNA – «Sul primo contrasto tra Heggem e Openda non c’è infrazione. Massa in un primo momento non dà l’espulsione e controlla se concedere la norma del vantaggio. In questo caso, è il giocatore del Bologna che si impossessa del pallone: i quattro parametri ci sono tutti e il cartellino rosso non ha discussioni».

EPISODIO FINALE IN AREA – «Il contatto in area tra Lucumì e Conceicao non è da calcio di rigore. Dopodiché, a pallone in gioco, Lucumì tenta due volte di sollevare da terra Conceicao: in questa circostanza, dove non si può assegnare un rigore, mi sarei aspettato da parte di Massa un richiamo verbale a Lucumì perché non ci si può comportare in quella maniera».