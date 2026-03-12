Moviola Bologna Roma, l’episodio chiave della sfida di Europa League: ecco cosa è successo

Moviola Bologna Roma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Roma, valido per per gli ottavi di finale di Europa League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Sven Jablonski.

MOVIOLA

L’andata della sfida si disputa al Renato Dall’Ara, casa del Bologna, mentre il ritorno è in programma tra una settimana allo Stadio Olimpico. La direzione arbitrale è affidata a Sven Jablonski, 35enne tedesco alla sua prima volta con entrambe le squadre. In carriera ha già diretto match di alto profilo come Borussia Dortmund‑Bayern Monaco in Bundesliga e Bodo/Glimt‑Manchester City in Champions League, oltre ad alcune gare nei campionati di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. A completare la squadra arbitrale ci sono i guardalinee Eduard Beltinger e Lasse Koslowski, il quarto uomo Harm Osmers, il VAR Bastian Dankert e l’AVAR Robert Schroder. La prima frazione scorre senza episodi da moviola, con un andamento lineare e privo di interventi controversi.

Le situazioni più discusse arrivano nella ripresa, in particolare al minuto 74, quando la Roma trova il pareggio con Pellegrini. L’azione nasce da un intervento di Malen su Freuler, contestato dai giocatori del Bologna e dal pubblico: il tocco in scivolata dell’attaccante giallorosso colpisce sia il pallone sia l’avversario. Dopo il check del VAR, Jablonski conferma l’1‑1 ritenendo il contatto non falloso, probabilmente giudicato lieve e coerente con la dinamica di gioco. La decisione spegne le proteste rossoblù e certifica la regolarità della rete romanista.

