Moviola Bologna Torino, l’episodio chiave del match

Moviola Bologna Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Torino, valido per la 25ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Micheal Fabbri.

MOVIOLA BOLOGNA TORINO

8′ – Rumoreggia il Dall’Ara: fischiata una manata di Maripan a Castro. Nessun cartellino però viene estratto

12′ – Calcio di rigore fischiato in favore del Bologna! Intervento di Linetty su Castro dentro l’area di rigore

14′ – Fabbri chiamato al Var: va valutata l’entità dell’intervento di Linetty che sembra prima colpire la sfera e poi l’avversario. Capaennello di uomini intorno all’arbitro

14′ – Annullato il rigore al Bologna! Segnalato invece fallo antecedente di Ndoye proprio sul polacco Linetty

⚽20′ – GOL DEL BOLOGNA: Ndoye porta in avanti suoi! Palla persa da Adams, l’ex Pobega serve Ndoye che brucia in velocità Coco e poi batte Milinkovic-Savic. Male, l’uscita del portiere ospite, l’intervento scomposto lascia buona parte dello specchio della porta scoperto. Il var conferma il gol.

⚽38′ – GOL DEL TORINO – Grandissimo lavoro di Maripan, sfruttando un’altra voragine concessa dalla difesa avversaria. A tu per tu con Skorupski serve a rimorchio Vlasic il quale (con tanto di deviazione) non può sbagliare a botta sicura. Il var conferma il gol.

⚽66′ – GOL DEL TORINO: Elmas segna dopo nemmeno dieci minuti dal suo esordio in granata! Che rete dell’ex Napoli che fa tutto da solo e fa tutto benissimo. L’esterno batte Skorupski in uscita con un tocco morbido dopo essersi involato in area. Il var conferma il gol.

69′ – Calcio di rigore assegnato al Bologna! Ma cosa fa Casadei!? Ingenuità indescrivibile dell’ex Chelsea che abbatte Pobega in area. Il var conferma il rigore

70′ – GOL DEL BOLOGNA: non riesce un’altra magina a Milinkovic! Ndoye infila a rete, intuisce ma non ci arriva il portiere