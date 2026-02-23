Connect with us
Bologna News

Moviola Bologna Udinese, l’episodio arbitrale chiave della sfida della giornata di Serie A

Published

29 minuti ago

on

By

Marcenaro

Moviola Bologna Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Udinese, valido per la 26ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.

LA MOVIOLA

La moviola di Bologna‑Udinese, terminata 1-0, ruota attorno all’episodio decisivo del match: il rigore assegnato al 75’. L’arbitro Matteo Marcenaro, dopo un richiamo del VAR, ha rivisto l’azione in area e ha giudicato falloso l’intervento ai danni dei rossoblù, indicando il dischetto tra le proteste friulane. Dal penalty Federico Bernardeschi è stato impeccabile, firmando il gol partita con un destro angolato imprendibile per Okoye. Nel complesso, Marcenaro ha mantenuto una linea coerente, distribuendo cartellini nei momenti più accesi e gestendo con attenzione i numerosi duelli fisici.

Nel finale l’Udinese ha provato a riaprire la gara, trovando però un Lukasz Skorupski in serata di grazia: il portiere del Bologna ha respinto una punizione insidiosa di Piotrowski e un rasoterra ravvicinato di Zaniolo nei minuti di recupero. Diverse situazioni in area friulana e rossoblù sono state valutate correttamente, con fuorigioco e falli fischiati senza particolari contestazioni. La direzione di gara, pur intensa e ricca di episodi, non ha prodotto decisioni controverse oltre al rigore, rivelatosi l’episodio chiave della sfida.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

