Moviola Bologna Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Bologna Verona

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Verona, valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Matteo Marcenaro.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Sulla prima occasione della partita Henry calcia sulla traversa e sul rimbalzo il pallone finisce sulla linea di porta, la gol line technology conferma che la palla non aveva superato la linea. Giusto anche il primo giallo dato ad Hongla, per una entrata in ritardo su Orsolini. Bene il Var sul gol di Orsolini, che pesca il rossoblu in fuorigioco di pochissimo. Nel finale Orsolini prende anche un rosso diretto per un calcio in testa ad Hongla su una entrata scomposta. L’arbitro è vicino e non ha dubbi: rosso diretto. Nel finale a nervi tesi prendono il giallo anche Nico Domìnguez per un fallo di reazione ed Arnautovic per reiterate proteste.

