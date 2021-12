Moviola Empoli Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Empoli Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Milan, valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

All’82’ l’arbitro Di Bello viene richiamato dal VAR Mazzoleni alla On Field Review per un tocco di mano di Bakayoko sugli sviluppi di un calcio d’angolo; per il fischietto brindisino si è trattato di tocco punibile e dunque concede il penalty che Pinamonti trasforma per il 2-4.

