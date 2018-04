Moviola Fiorentina-Napoli: 6′, rigore per la Fiorentina

Svolta al 6′ di Fiorentina-Napoli: Kalidou Koulibaly entra in netto ritardo su Giovanni Simeone al limite dell’area partenopea. Paolo Silvio Mazzoleni non ha dubbi, fallo sul Cholito e calcio di rigore per i gigliati con giallo al difensore napoletano; il Var verifica l’esatta posizione del fallo, avvenuto fuori area. Calcio di punizione dal limite per i gigliati ma non solo: l’arbitro cambia idea sulla sanzione a Koulibaly ed estrae il rosso diretto per il difensore senegalese!

Moviola Fiorentina-Napoli e Var, gli episodi contestati della gara valida per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018 diretta da Paolo Silvio Mazzoleni

Moviola Fiorentina-Napoli e Var, gara che si sta giocando in questi istanti allo stadio Artemio Franchi di Firenze e valida per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018. La sfida è diretta dall’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Vuoto e Preti. Doveri è il quarto uomo, mentre gli addetti al Var sono Massa e Meli. Sarà la 17esima gara diretta in stagione in Serie A per il fischietto classe 1974: fin qui, 38 ammoniti, 2 espulsi e 5 rigori assegnati. Tre precedenti con il Napoli e tre vittorie: 2-3 sul Genoa, 1-3 sul Torino e 3-1 sul Bologna. Primo incrocio, invece, con la formazione di Stefano Pioli.