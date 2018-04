Fiorentina Napoli arbitro, sarà Paolo Silvio Mazzoleni a guidare la sfida dello stadio Artemio Franchi di Firenze, valida per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018: ecco chi è il fischietto della sezione di Bergamo

Chi è Paolo Silvio Mazzoleni, l’arbitro di Fiorentina-Napoli? Si sta giocando in questi minuti allo stadio Artemio Franchi il match valido per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018, affidato dall’Aia al fischietto della sezione di Bergamo. Arbitro dal 1991, ha debuttato nel calcio che conta nell’aprile del 2005 ed è ritenuto tra gli arbitri più affidabili del campionato: fischietto FIFA dal 2011, è ricordato in particolare per la direzione della Supercoppa italiana 12/13 con di fronte Juventus e Napoli, bianconeri vincitori nei tempi supplementari; e non mancarono le polemiche dei partenopei…

Fiorentina Napoli arbitro, ecco lo score stagionale di Paolo Silvio Mazzoleni. Sono 22 fin qui le gare dirette tra tutte le competizioni di Paolo Silvio Mazzoleni. Una direzione in Champions League, Club Bruges-Basaksehir dei playoff (un ammonito); due gare dirette in Europa League, per un totale di quattro ammonizioni; sedici le gare dirette in Serie A: trentotto ammoniti, due espulsi e cinque rigori assegnati. Una direzione in Coppa Italia, Verona-Avellino terminata 3-1 con due ammoniti). Infine, due gare amichevoli tra Nazionali: Belgio-Messico e Portogallo-Egitto, quattro ammoniti e un rigore assegnato.