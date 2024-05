Lavori stadio Fiorentina, il SINDACO Nardella: «Mi aspetto di trovare l’ACCORDO con Rocco Commisso»

Lavori stadio Fiorentina, le parole del SINDACO di Firenze Nardella ha voluto parlare di quella che sarà la ristrutturazione

A Lady Radio il sindaco Nardella ha parlato dei lavori dello stadio della Fiorentina e sugli investimenti che dovrebbero essere fatti per il Franchi.

«Sono fiducioso anche perché il governo restituirà a Firenze i 50 milioni. Queste risorse saranno usate per una serie di opere in città, dalle scuole alle aree verdi, in accordo con i ministeri, in modo da liberare altrettante risorse da mettere proprio sullo stadio. Non smetto di rinunciare all’idea che ci possa essere accordo con la Fiorentina in base al quale la cifra complessiva che manca per finire tutti i lavori possa essere suddivisa in parti uguali tra istituzioni pubbliche e società viola».