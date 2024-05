Le parole del PRESIDENTE della Fiorentina Rocco Commisso su quello che sarà il rush finale di stagione viola

Ai canali ufficiali della squadra viola, il presidente della Fiorentina Commisso ha rilasciato queste dichiarazioni.

«Sono stato molto vicino alla squadra in questi giorni. Credo che la squadra sia concentrata e stimolata per la sfida contro il Brugge. Abbiamo dato molta più disponibilità a Ferrari e Pradé: a Daniele spetterà la gestione sportiva. Franchi? Abbiamo incontrato Abodi e Nardella: la preoccupazione è tanta perché per completare il progetto di rinnovamento mancano 100 milioni oltre che alla mancanza di soldi ci sarà anche la capienza ridotta. La Fiorentina si aspetta che prima di iniziare il lavoro occorre che ci siano tutti i soldi per completarlo al meglio con un cronoprogramma preciso. L’avvio dei lavori sta creando pregiudizi di tutto il mondo viola. »