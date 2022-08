Moviola Fiorentina Napoli: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Fiorentina Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Napoli, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Livio Marinelli.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

43′ Gol annullato Napoli – Palla in profondità in area per Zielinski che col sinistro la metto in mezzo di prima. Gollini smanaccia male, ci arriva Lozano che in qualche modo riesce a servire Osimhen. Il nigeriano insacca a porta vuota, gol annullato perché l’attaccante si trovava alle spalle del portiere.

