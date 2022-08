Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della terza giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla terza giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 26 e domenica 28 agosto: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Terza giornata di campionato che si snoderà in un weekend lungo a partire da Monza, laddove Stroppa cerca punti per salvare la panchina contro l’Udinese di Sottil. Ma il match clou è in fascia serale, con l’Inter capolista all’esame Lazio. E a proposito di grandi sfide, lo è altrettanto il Dybala-day di sabato allo Stadium dove sbarca una Roma ancora a punteggio pieno e senza gol incassati. Ostacolo Mihajlovic invece per il Milan a San Siro mentre domenica il clou è al Franchi con un gustoso Fiorentina-Napoli.

Venerdì 26 agosto

Monza-Udinese ore 18.30

Lazio-Inter ore 20.45

Sabato 27 agosto

Cremonese-Torino ore 18.30

Juventus-Roma ore 18.30

Milan-Bologna ore 20.45

Spezia-Sassuolo ore 20.45

Domenica 28 agosto

Verona-Atalanta ore 18.30

Salernitana-Sampdoria ore 18.30

Fiorentina-Napoli ore 20.45

Lecce-Empoli ore 20.45

CLASSIFICA

Inter 6

Napoli 6

Roma 6

Torino 4

Lazio 4

Fiorentina 4

Milan 4

Atalanta 4

Spezia 3

Juventus 3

Sassuolo 3

Udinese 1

Salernitana 1

Empoli 1

Bologna 1

Verona 1

Sampdoria 0

Lecce 0

Monza 0

Cremonese 0