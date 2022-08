Allo stadio Via del Mare, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lecce e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Via del Mare, Lecce e Empoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Lecce Empoli 0-0 MOVIOLA

1′ COMINCIA LA GARA – Calcio d’inizio, il primo pallone è dell’Empoli

4′ PROTESTE EMPOLI – Da azione di corner, i toscani passano in vantaggio ma l’arbitro aveva fischiato in precedenza per uno scontro aereo: proteste veementi da parte dell’Empoli

Lecce Empoli 0-0: risultato e tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Samooja, Askildsen, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Listkowski, Frabotta, Blin, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. Allenatore: Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. A disposizione: Perisan, Fantoni, Cacace, Grassi, Bajrami, Crociata, Ekong, Degl iInnocenti, Fazzini, Destro, Ebuehi, Hass. Allenatore: Zanetti (in panchina Bertolini).

ARBITRO: Santoro di Messina.

