L’episodio chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Fiorentina Verona

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA – Salcedo si divincola in area. Barreca lo tampona arrivando da dietro. L’arbitro non ha dubbi e fischia il rigore. Dopo oltre 5′ di consulto al Var, Fourneau conferma la sua decisione. Sembrano esserci, però, molti dubbi sull’entità del fallo.