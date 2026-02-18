Moviola Galatasaray Juve, Makkelie promosso dai giornali: giusto il rosso a Cabal. Gli episodi dubbi del match di ieri in Champions League

La Juventus archivia la complessa trasferta di Istanbul con un passivo pesante nel risultato, ma con la consapevolezza che la direzione di gara non ha influito negativamente sull’esito del match. Secondo l’analisi pubblicata questa mattina da Il Corriere dello Sport, la prestazione dell’arbitro Danny Makkelie è stata sostanzialmente priva di sbavature. Il fischietto olandese, pur attraversando una fase della carriera forse meno scintillante rispetto all’ascesa vertiginosa del 2021, ha confermato il suo status internazionale dirigendo con autorità una sfida ambientale molto difficile. La sua gestione è stata caratterizzata da polso fermo, con 26 falli fischiati e una lettura lucida degli episodi chiave.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

L’episodio spartiacque è stato indubbiamente l’espulsione di Juan Cabal. Il quotidiano romano non ha dubbi nel definire il cartellino rosso sventolato al terzino colombiano come una decisione assolutamente corretta e ineccepibile. L’ex difensore del Verona ha pagato a caro prezzo due ingenuità commesse nello spazio di appena otto minuti, entrambe ai danni di Baris Yilmaz, la spina nel fianco della difesa ospite. Nel primo caso, il giocatore della Vecchia Signora ha interrotto una chiara occasione da rete al limite dell’area; nel secondo, è stato saltato nettamente a centrocampo, costringendolo al fallo tattico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Makkelie non ha tremato nemmeno di fronte alle veementi proteste del Galatasaray. I Giallorossi hanno reclamato un rigore per un presunto tocco di mano di Gleison Bremer durante un duello fisico con Victor Osimhen, ma l’arbitro ha giustamente valutato la posizione del braccio del centrale brasiliano come congrua. Regolari anche le marcature: il vantaggio turco nasce da un recupero vigoroso ma pulito dell’ex bomber del Napoli su Kenan Yildiz, mentre il pareggio di Teun Koopmeiners è stato convalidato grazie alla posizione regolare di Pierre Kalulu, tenuto in gioco da Jakobs e Sallai sul traversone di Andrea Cambiaso. Una prova convincente, con l’unica piccola macchia di un mancato giallo a Sallai per la marcatura troppo ruvida sul talento turco bianconero.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.