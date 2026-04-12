Moviola Genoa Sassuolo: doppio rosso in panchina! Rapuano e VAR costretti agli straordinari, gli episodi dubbi del match! Cos’è successo

Moviola Genoa Sassuolo: gli episodi dubbi del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26

Il match tra Genoa e Sassuolo, terminato con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa grazie alla rete decisiva di Ekuban, ha offerto numerosi e complessi spunti per la moviola. L’arbitro Antonio Rapuano ha avuto il suo bel da fare in una partita tesa, caratterizzata da contatti ruvidi, interventi della tecnologia e decisioni disciplinari decisamente inusuali.

Primo tempo: Frendrup a rischio e il doppio rosso dalla panchina

L’episodio che ha generato i maggiori dubbi nella prima frazione di gioco si verifica al 20′. Il centrocampista rossoblù Morten Frendrup si rende protagonista di un’entrata durissima, a piedi pari, ai danni di Ismael Kone. L’intervento è molto irruento, ma Rapuano decide di non estrarre alcun cartellino. Il giocatore del Genoa può ritenersi estremamente fortunato: gli estremi per un’espulsione c’erano tutti.

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Corretti, invece, i gialli estratti nei minuti successivi per arginare l’agonismo: sanzionati Malinovskyi (5′), Doig (32′) e Walukiewicz (40′). Il vero colpo di scena, però, avviene nel recupero (45+2′). A palla lontana, Rapuano punisce il nervosismo sulle panchine estraendo un clamoroso doppio cartellino rosso: vengono espulsi Domenico Berardi (Sassuolo) e Mikael Egill Ellertsson (Genoa), entrambi sanzionati per comportamenti e condotte antisportive fuori dal rettangolo verde.

Secondo tempo: la tecnologia sale in cattedra

Nella ripresa, il VAR diventa l’assoluto protagonista per sbrogliare due situazioni molto delicate. Al 57′, il Sassuolo trova la rete del momentaneo pareggio con Kone. L’arbitro ferma inizialmente i festeggiamenti richiamando un possibile fuorigioco, ma dopo un accurato controllo (59′) la sala VAR convalida la rete. Decisione ineccepibile.

Pochi minuti dopo (62′), si accendono le proteste nell’area neroverde: Caleb Ekuban finisce a terra abbattuto da un avversario. I giocatori del Grifone accerchiano Rapuano invocando il penalty, ma il direttore di gara lascia correre. Pochi istanti dopo, il gioco viene fermato per il consulto VAR: la revisione video dà ragione all’arbitro, confermando che il contatto non era passibile di calcio di rigore.

Nel complesso, la direzione di Rapuano è stata autorevole negli episodi chiave nelle aree di rigore, ma resta macchiata dalla grave sbavatura disciplinare sulla pericolosa entrata di Frendrup in avvio di gara.