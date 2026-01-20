Moviola Inter Arsenal, l’episodio chiave della sfida di Champions League

Moviola Inter Arsenal, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata di Champions League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Inter Arsenal, valido per la settima giornata di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro João Pinheiro.

LIVE MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Dopo 30 secondi fischiato il primo fallo, a commetterlo è Merino. Saka allarga il braccio, Dimarco resta a terra ma si rialza in fretta, l’arbitro fischia l’irregolarità. Sul gol del vantaggio londinese è nettamente regolare la posizione di Gabriel Jesus, Luis Henrique lo tiene abbondamente in gioco. Al 32′ un passaggio di Sucic colpisce Joao Pinheiro sulla traiettoria. Al 38′ su una ripartenza che Luis Henrique concluderà fuori, Eze travolge Barella a palla lontana ma l’arbitro non estrae il cartellino. Si va al riposo senza ammonizioni e con un bilancio molto diverso nei falli: solo 4 da parte dell’Inter, più del doppio per l’Arsenal (9).

SECONDO TEMPO

Al 53′ episodio da moviola: Lautaro in area in mezzo a tre, c’è un tocco di Saliba ma è troppo lieve per indurre alla massima punizione. Proteste del pubblico perché Esposito appena entra subisce qualche intervento duro e su una sua girata di poco fuori l’arbitro non vede una leggera deviazione di Mosquera. Al 72′ Merino sgambetta Dimarco, rissa tra Bastoni e lo stesso Merino ed entrambi si prendono i primi cartellini del match. All’82 Acerbi trattiene e salta sopra Gyokeres: giallo anche per lui. Gara con pochissime perdite di tempo, solo 3 i minuti di recupero. Ammonito al 92′ Rice per una trattenuta. Si chiude con questo bilancio: 8 falli dell’Inter, ben 17 da parte dell’Arsenal.

