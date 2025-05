Moviola Inter-Barcellona, bocciato Marciniak: giudizio impietoso, quegli errori…

Moviola Inter-Barcellona, il giudizio sulla prestazione dell’arbitro polacco Szymon Marciniak per la semifinale di Champions League

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la prestazione di Szymon Marciniak in Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Il polacco è stato fortemente criticato da Flick.

MOVIOLA – «Var decisivo in molti casi. Al 42’: Cubarsì colpisce il piede di Lautaro, rigore netto non visto dal campo. Al 44’: l’atto pare evidente ma le immagini non mostrano il getto di un possibile sputo di Inigo verso Acerbi (foto), il Var controlla e non interviene. Il dubbio resta. Al 24’ st assegnato il rigore al Barça da Marciniak (Calha-Yamal) ma ancora il Var fa giustizia: colpo fuori area, il rigore viene tolto».

VOTO – «Bene sul braccio non punibile di Bastoni, nel resto (fischio con Barella lanciato a rete compreso) va male: salvifico il Var. Il dubbio sputo? Esiste».