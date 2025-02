Moviola Inter-Fiorentina, bocciato La Penna: la spiegazione sulla palla di Bastoni

Tutti i giudizi sulla prestazione arbitrale di Federico La Penna, arbitro di Serie A, in Inter-Fiorentina. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla moviola di Inter-Fiorentina.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA- «Al 20’ contatto fra Parisi e Thuram: il viola scivola e impatta casualmente l’interista, ma è tutto fuori area. Al 27’,azione in profondità dell’Inter e Bastoni calcia il pallone già oltre la inea di diversi centimetri: qui l’assistente è mal posizionato e non aiuta La Penna che assegna l’angolo per i nerazzurri dando la fine all’azione. Da tutto questo nasce il gol (Var tagliato fuori: altra azione),ma quell’angolo non c’era. Al 41’, testa di Gosens che impatta il braccio largo di Darmian: palla ravvicinata e in attesa, il Var (Meraviglia) chiama La Penna che non tiene conto della dinamica del giocatore interista e dà rigore. Al 46’,

Zielinski di petto in area»

LA PENNA 5– «Il rigore dubbio lo decide lui (tornare a volontarietà e no è troppo?) ma in quel pre 1-0 (l’angolo non c’è) l’assistente non lo aiuta di certo…».

ASSISTENTI – «4 SCATRAGLI & 4 MORO».