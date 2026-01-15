Moviola Inter Lecce, Maresca bocciato dai quotidiani: caos rigori e simulazioni, il Var evita il peggio

Moviola Inter Lecce, Maresca bocciato dai quotidiani: piena insufficienza per l’arbitro. Decisivo l’intervento del Var sul penalty revocato a Bonny

Notte fonda per Fabio Maresca a San Siro. La direzione di gara del fischietto della sezione di Napoli nel recupero tra Inter e Lecce è stata unanimemente bocciata dalla stampa sportiva italiana. Se i Nerazzurri hanno portato a casa il risultato, la gestione arbitrale ha lasciato molte perplessità, con il direttore di gara letteralmente “salvato” in più circostanze solo dal provvidenziale intervento del VAR Lorenzo Maggioni, vero migliore in campo della terna arbitrale (voto 6,5 per il Corriere dello Sport).

I voti in pagella sono impietosi e oscillano tra il 5 e il 5.5. L’episodio chiave che pesa sul giudizio riguarda il rigore concesso e poi revocato al 24′. Maresca indica il dischetto per un contatto tra Danilo Veiga, terzino dei salentini, e Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante interista lanciato titolare da Chivu. L’On Field Review dimostra però chiaramente che il giallorosso tocca prima il pallone con l’esterno del piede: un “mezzo abbaglio” corretto dalla tecnologia che evita un errore tecnico pesante. Secondo il Corriere dello Sport (voto 5), questa lettura errata dimostra come l’arbitro abbia “perso lo smalto”, fallendo l’occasione di rilanciarsi su un palcoscenico importante.

Altro pomo della discordia è il cartellino giallo sventolato in faccia a Marcus Thuram al 19′ per simulazione. Per la Gazzetta dello Sport (voto 5) è una decisione “forzata” ed eccessiva, dato che un “contattino” con Pierotti c’è stato. Ancora più duro il quotidiano romano, che definisce l’ammonizione un errore concettuale: non tutte le cadute in area sono simulazioni e punire il francese è parso un tentativo di affermare un’autorità vacillante. Anche Tuttosport (voto 5.5) giudica severo il provvedimento contro il numero 9 della Beneamata. Unica nota lieta in una serata da dimenticare è la valutazione corretta sul gol dell’1-0, il cui sviluppo è stato giudicato privo di vizi.

