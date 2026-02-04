Connect with us
Moviola Inter Torino: l'episodio arbitrale chiave

17 minuti ago

Marchetti arbitro

Moviola Inter Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026

Moviola Inter vs Torino: l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Arbitra il Signor Marchetti, gli assistenti sono Mondin e Ceolin, mentre il IV ufficiale Bonacina. VAR: La Penna, con AVAR: Giua.

MOVIOLA INTER TORINO

🔴90 + 5′ – Finisce qui Inter Torino 2-1: il Toro si sveglia tardi e Chivu va in semifinale! Bonny e Diouf blindano il passaggio del turno

90′ – Assegnati 5 minuti di recupero

68′ – Prati siglia il 2-2, ma il direttore di gara annulla tutto per posizione di fuorigioco. Il var conferma

57′ – GOL DEL TORINO: Kulenovic riapre il match. Sgambata sulla fascia e poi cross di Pedersen deviato, Kulenovic anticpa tutti e segna di testa

⚽47′ – GOL DELL’INTER: Diouf raddoppia per i nerazzurri. Nasce tutto da un traversone rasoterra di Thuram su quale sbuca Diouf che appoggia in rete. Male la difesa granata qui

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Inter Torino

🔴45′ – Fine primo tempo di Inter Torino

⚽34′ – GOL DELL’INTER: Bonny sblocca il match! Kamatè fa una buona giocata e scodella in area, dove Bonny incorna di testa battendo (un non perfetto) Paleari

17′ – Partita che si gioca su ritmi bassi, l’arbitro invece sembra prediligere una direzione ‘all’inglese’: pochi fischi e tanto ‘lasciar correre’

🔴Il match è iniziato!

Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Cocchi; Thuram, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu. 

Torino (3–5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Kulenovic, Njie. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.

