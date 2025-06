Moviola Italia-Moldavia, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave della seconda sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026: moviola Italia-Moldova

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

Richiamo verbale a Nicolaescu che dopo il fallo su Bastoni calcia lontano il pallone a gioco fermo. Al nono minuto Moldavia in vantaggio ma Nicolaescu viene evidenziato in fuorigioco dal Var. Poco dopo la metà del primo tempo intervento rischioso in area azzurra su Caimacov da parte di Dimarco: ne fa le spese il Ct della Moldavia Clescenco che viene ammonito perché va ad aggredire il quarto uomo. Gara semplice da dirigere, non ci sono stati interventi da ammonizione.

SECONDO TEMPO

Al minuto 71 si ha il primo ammonito: è l’attaccante moldavo Nicolaescu, impegnato in un’operazione difensiva. Anche un azzurro riceve il giallo nelle battute finali: è Frattes che allarga troppo l’alettone e colpisce Stina. La gara si chiude con 20 falli: 8 da parte degli azzurri, 12 della Moldava.