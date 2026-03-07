Serie A
Moviola Juve Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo
Moviola Juve Pisa: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Juve Pisa, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
LA MOVIOLA
La direzione dell’arbitro Juan Luca Sacchi nella sfida tra la compagine bianconera e i toscani ha generato diverse analisi. Per il fischietto si è trattato della nona direzione stagionale.
Il primo caso dubbio avviene nei minuti iniziali: dopo la parata di Perin, Locatelli contrasta Aebischer in area. Nonostante le proteste, il lieve contatto tra i piedi è considerato regolare e il VAR non interviene. Al minuto 38, Conceicao cade dopo un intervento di Angori, ma il gioco prosegue senza sanzioni.
Infine, vibranti lamentele in occasione del 2-0 definitivo siglato da Thuram. L’azione scaturisce da un contrasto fisico di McKennie su Loyola. Il recupero palla al limite dell’area viene giudicato idoneo, convalidando giustamente la rete.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...