Moviola Juve Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Juve Pisa: l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Juve Pisa, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.

LA MOVIOLA

La direzione dell’arbitro Juan Luca Sacchi nella sfida tra la compagine bianconera e i toscani ha generato diverse analisi. Per il fischietto si è trattato della nona direzione stagionale.

Il primo caso dubbio avviene nei minuti iniziali: dopo la parata di Perin, Locatelli contrasta Aebischer in area. Nonostante le proteste, il lieve contatto tra i piedi è considerato regolare e il VAR non interviene. Al minuto 38, Conceicao cade dopo un intervento di Angori, ma il gioco prosegue senza sanzioni.

Infine, vibranti lamentele in occasione del 2-0 definitivo siglato da Thuram. L’azione scaturisce da un contrasto fisico di McKennie su Loyola. Il recupero palla al limite dell’area viene giudicato idoneo, convalidando giustamente la rete.