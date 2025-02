Moviola Lazio-Napoli, il giudizio su Massa: tutti gli episodi

Moviola Lazio-Napoli, il giudizio sull’operato dell’arbitro Davide Massa con gli episodi più importanti della gara di Serie A

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sull’operato di Davide Massa in Lazio-Napoli di Serie A.

GIUDIZIO – «Il crescente dilagare delle polemiche e il raduno “granitico” di Rocchi di questa settimana hanno restituito al designatore arbitri centrati, coerenti, sereni, decisi. E’ – almeno – il caso di Massa, chiamato ad arbitrare uno dei due impegni più delicati della giornata (per questo, mezzo voto in più). E’ uscito da LazioNapoli con una prova molto buona, considerando il livello di difficoltà, anche se entrambe le squadre hanno pensato più a giocare che altro. E quando qualcuno ha esagerato (vedi rampogna a Isaksen per una scena più accentuata del dovuto), Massa ha spiegato (anche con decisione, nel caso) il punto di vista corretto. Ne è uscito un match da 28 falli e 4 gialli».

GOL ANNULLATO – «Giusto annullare il gol di Zaccagni: al momento del tocco di Pedro, l’esterno biancoceleste è oltre Rrahmani».