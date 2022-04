L’episodio chiave del match valido per i quarti di finale della Europa League 2021-2022: moviola Lipsia Atalanta

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo tempo molto corretto e con poche situazione che hanno visto occupato il fischietto inglese: al 3′ Palomino viene subito ammonito per una trattenuta ripetuta su Nkunku. Giallo inevitabile. Al 25′ L’Atalanta recrimina per un contatto al limite dell’area tra Pasalic e Henrichs: l’arbitro lascia correre, ma il contatto sembra esserci. Nella ripresa ammonito anche Gvardiol per una entrata scomposta: bravo l’arbitro a concedere il vantaggio per poi ammonire a gioco fermo.