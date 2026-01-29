Bologna News
Moviola Maccabi Tel Aviv Bologna, l’episodio chiave della partita di Europa League: i dettagli
Moviola Maccabi Tel Aviv Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ultima giornata di Europa League 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Maccabi Tel Aviv Bologna, valido per l‘ultima giornata di Europa League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Kikacheishvili .
MOVIOLA
PRIMO TEMPO – Primo tempo vivace a Tel Aviv, con il Bologna più pericoloso e l’arbitro Kikacheishvili impegnato in diversi episodi. Il momento chiave arriva al 19’: Orsolini segna di testa, ma il VAR annulla per fuorigioco nella costruzione.
Il Maccabi risponde con qualche fiammata, come il tiro di Ben Harush al 30’ e l’occasione di Andrade al 43’, entrambe senza irregolarità. Giusto il giallo a Raz Shlomo al 15’.
Il Bologna trova comunque il vantaggio al 35’ con Rowe, rete regolare. Nel finale Castro sfiora il raddoppio, ma Melika salva.
Direzione di gara ordinata, con il VAR decisivo nell’unico episodio davvero delicato.
SECONDO TEMPO – La ripresa si apre senza episodi controversi, ma con il Bologna subito pericoloso: al 47’ Orsolini firma il raddoppio con un tiro preciso all’angolino, rete senza irregolarità. Poco dopo, Bernardeschi protesta per un contatto in area (53’), ma l’arbitro Kikacheishvili lascia correre, decisione corretta.
Il momento più delicato arriva al 77’: Zortea cade in area dopo un contrasto e il Bologna reclama il rigore. L’arbitro inizialmente lascia proseguire, poi viene richiamato al VAR. Dopo la revisione, conferma la scelta iniziale: niente penalty, intervento giudicato non falloso.
Nel finale non mancano falli e interventi ruvidi, come quello di Vitik all’81’, sanzionato correttamente. Il Bologna continua a spingere e trova anche il terzo gol al 90+4 con Pobega, tutto regolare.
La direzione di gara nel complesso è lineare: il VAR interviene solo nell’unico episodio davvero dubbio, confermando la decisione del campo. Nessuna svista rilevante nel secondo tempo.
LEGGI ANCHE –Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV