Moviola Milan Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per le semifinali della Coppa Italia 2021/22: moviola Milan Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Inter, valido per le semifinali della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Mariani, al VAR Irrati.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Nell’unico minuto di recupero del primo tempo, timide proteste Inter per un possibile intervento da rigore; su un lancio profondo, Saelemaekers va in anticipo su Calhanoglu ma, esattamente come nella partita di andata in campionato con Kessie, l’ex della partita si avventa sull’avversario nel tentativo di sottrarre il pallone ed entrambi cadono a terra a seguito del contrasto. Mariani fa ampi cenni di proseguire e, guardando il replay, si apprezza come entrambi i calciatori facciano ampio uso delle mani per sbilanciare l’avversario.

Al 47′ episodio nell’area dell’Inter; sul cross di Florenzi, a centro area contatto tra Skriniar e Giroud con il difensore nerazzurro che sembra ‘affossare’ il rossonero ma per Mariani si può giocare ed in queste circostanze il VAR non può intervenire.

Al 58′ contatto tra Maignan e Lautaro; l’attaccante argentino colpisce con il piede a martello il braccio sinistro del portiere rossonero. In casi analoghi, con un calciatore che colpisce col piede a martello la gamba di un avversario (vedi il celeberrimo rosso a Vecino contro la Juve di qualche anno fa, ndr), si è provveduto al cartellino rosso per grave fallo di gioco, in questo caso per Mariani è sufficiente il cartellino giallo.

