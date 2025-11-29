Moviola Milan Lazio, finale infuocato: proteste sulla decisione di Collu di non assegnare il rigore dopo il VAR! Espulsi Allegri e un collaboratore biancoceleste

Moviola Milan Lazio, finale infuocato: proteste sulla decisione di Collu sul possibile fallo di mano di Pavlovic! La ricostruzione

Il finale del match tra Milan e Lazio a San Siro è stato segnato da momenti di altissima tensione, con una lunga revisione del VAR che ha scaldato ulteriormente gli animi. L’episodio che ha catalizzato l’attenzione è stato un potenziale tocco di mano di Pavlovic in area, che ha spinto l’arbitro Collu a recarsi al monitor per una revisione prolungata.

La decisione controversa del VAR

La decisione finale di Collu ha lasciato tutti col fiato sospeso. L’arbitro ha stabilito che, pur essendo punibile un possibile tocco di mano di Pavlovic, un precedente fallo di Marusic su un difensore rossonero (presumibilmente proprio Pavlovic, come suggerito dal contesto) aveva annullato l’azione successiva. Di conseguenza, il rigore non è stato assegnato. Questa decisione ha generato molte polemiche, in quanto molti ritenevano che l’episodio meritasse una revisione diversa.

Espulsioni e rissa tra le panchine

Le proteste veementi del Milan per la decisione arbitrale hanno portato all’espulsione immediata di Massimiliano Allegri da parte di Collu. La sua espulsione ha scatenato una rissa verbale e fisica che ha coinvolto anche i membri della panchina della Lazio. Alla fine, un collaboratore della Lazio è stato espulso, aggiungendo ulteriore caos e polemiche al finale di una partita già intensa.

L’attesa della decisione finale del VAR e il susseguirsi di espulsioni hanno trasformato gli ultimi minuti di Milan-Lazio in un caos infuocato, concludendo un match combattuto con uno strascico polemico significativo.