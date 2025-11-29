Moviola Milan Lazio, Marelli analizza il finale polemico del match: «Nessun rigore per il fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli, vi spiego perché»

Moviola Milan Lazio, Marelli analizza il polemico finale del match trattando l’episodio dubbio del fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli

Nel post partita di Milan Lazio, l’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto negli studi di DAZN, nel programma Vamos, per analizzare l’episodio più discusso della serata: il contatto al 95′ in area rossonera, successivamente valutato dal VAR, che ha deciso di non trasformarlo in un calcio di rigore per la Lazio.

LA DECISIONE SUL RIGORE – «Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l’estrema vicinanza dei giocatori, il fatto che il braccio non si muova verso la palla e il fatto che Pavlovic sia di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un penalty».

LA SFUMATURA IMPORTANTE – Marelli ha anche sottolineato una sfumatura importante nell’analisi dell’episodio: «Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata. Assegnare poi un fallo in attacco è esagerato».