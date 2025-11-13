Italia
Moviola Moldova Italia, l’episodio chiave del match di Qualificazione ai Mondiali 2026
Moviola Moldova Italia, l’episodio chiave del match della nona giornata di Qualificazione ai Mondiali 2026 in campo alle 20.45
Arbitro l’ungherese Balakin.
PRIMO TEMPO
Dopo appena 100 secondi c’è già un giallo per Dumbravanu, ex Genoa: c’è un contatto con Raspadori e anche le proteste del giocatore moldavo che non capisce il provvedimento. Al quarto d’ora Tonali resta a terra per un contrasto, l’arbitro non sanziona nulla, poi ferma il gioco per prestare le cure all’azzurro. Scamacca lamenta una trattenuta in area: c’è una leggera tirata di maglia, nulla però che possa giustificare la caduta dell’attaccante. Postolachi colpisce con un gomito Buongiorno, anche Gattuso chiede un cartellino che, invece, non viene estratto. Al 28′ ammonito Babogio per un duro intervento su Zaccagni, il Ct protesta con il quarto uomo per l’atteggiamento eccessivo da parte degli avversari. Alla mezzora Zaccagni rimane a terra dolorante per un contrasto piuttosto duro. Tonali chiede un mani in area di Dumbravanu, che però non sembra aumentare il volume del corpo sul suo tiro. Il bilancio all’intervallo lascia intuire la differenza di valori: 8 falli della Moldava, solo 2 dell’Italia.
SECONDO TEMPO
La prima metà della ripresa non registra alcun episodio disciplinare significativo. Al 74′ intervento alla disperata di Damascan per salvare la propria porta, in caduta la sfera colpisce entrambe le braccia ma non è rigore. Spinta di Dimarco per prendere palla per calciare più velocemente una punizione, l’arbitro non prende provvedimenti. Fallo tattico di Tonali che si dispera per il fischio, in ogni caso non c’è giallo. Ammonito Stefan per fallo su Retegui nelle ultime battute dell’incontro. Si chiude con 21 falli: 13 Moldova, 8 Italia.
