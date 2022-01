Moviola Napoli Fiorentina: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22: moviola Napoli Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Fiorentina, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45’+2 ESPULSIONE FIORENTINA – Altra frittata in difesa dei viola con Venuti che serve all’indietro un Dragowski inspiegabilmente fuori dall’area di rigore. Il portiere non può far altro che stendere Petagna e beccarsi il cartellino rosso. Decisione giusta da parte di Ayroldi.

