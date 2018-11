Moviola Napoli-PSG, gli episodi arbitrali più discussi della gara valida per la quarta giornata della Champions League 2018/2019

Moviola Napoli-PSG, gli episodi arbitrali della sfida valida per la quarta giornata della Champions League 2018/2019. La partita del ‘San Paolo‘ è diretta dall’arbitro olandese Björn Kuipers; gli assistenti sono i connazionali van Roekel e Zeinstra, Higler e van Boekel gli addizionali. Il quarti uomo ufficiale è Schaap. Con Kuipers il Napoli vanta due precedenti: nel 2008, contro il Benfica, vittoria azzurra in casa per 3-2 nella fase a gironi. Successivamente, nel novembre 2011, quando il Napoli fu sconfitto in casa del Bayern Monaco per 3-2 nella fase a gironi di Champions League.

Prima parte di partita piuttosto corretta, se si eccettuano due duri interventi da parte degli ospiti: Kuipers estrae subito il giallo all’indirizzo di Mbappé prima e Kehrer poi. Nel corso dell’intervallo, ammonizione per proteste anche per Fabian Ruiz.

Al 16′ della ripresa un episodio cruciale per la direzione della partita: Thiago Silva svirgola un rinvio, Callejon si avventa sulla palla in area e viene atterrato in combo dallo stesso difensore brasiliano e da Buffon. Rigore sacrosanto e rete di Insigne dal dischetto.