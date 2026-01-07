Moviola Parma Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Parma Inter, valido per la 19ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo.

LIVE MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Al 12′ Corvi prende il pallone quando sembra già avere varcato la linea dalla deviazione di un compagno, il corner non viene concesso. Fuorigioco di Ondrejka: segnalazione prematura, sembrerebbe essere partito dalla propria metà campo. A metà primo tempo richiamo per Mkhitaryan che colpisce Bernabe quando il pallone è già stato scaricato. Girata pericolosa di Esposito ma il modo con cui prende posizione viene giudicato irregolare. Il primo giallo è per Calhanoglu che su una sterzata del vivace Ondrejka non esita a sgambettarlo. Mugugni del Tardini per una punizione dell’Inter battuta sensibilmente avanti. Al 42′ gol annullato a Dimarco per fuorigioco sul tocco di Esposito: il check Var chiarisce che Britschgi lo tiene in campo e modifica la decisione, gol valido e Inter in vantaggio. Recupero breve, si gioca fino al 46′. Proteste prima dell’intervallo per un blocco di Bisseck non fischiato. Numero di falli molto sproporzionato: solo 2 da parte del Parma e 9 per l’Inter.

SECONDO TEMPO

Intervento a gamba alta di Carlos Augusto su Pellegrino: fallo sì, cartellino no secondo Colombo.

