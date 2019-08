MOVIOLA Parma Juventus: l’episodio chiave del match

(inviato allo Stadio Tardini di Parma) E’ il signor Maresca della sezione di Napoli l’arbitro del match tra Parma e Juventus, valido per la prima giornata di Serie A 2019/20. Gli assistenti sono Valeriani e De Meo, il quarto uomo Piccinini. Al VAR Mazzoleni, AVAR Di Vuolo.

Al 35′ Douglas Costa parte in contropiede alle spalle di Ronaldo e filtra per il portoghese, che spiazza il diretto avversario e deposita a rete. L’episodio viene rivisto al VAR: fuorigioco millimetrico e gol annullato.

Ronaldo's head is offside 😱

VAR rules no goal! ❌

How close is that!?!#SerieA pic.twitter.com/2J4zPSx1dh

— Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) August 24, 2019