Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid
Arriva una doccia gelata per l’Orlando City, il club dell’MLS che sta cercando di acquistare Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid. Come spiegato dal giornalista Fabrizio Romano, però, le speranze per gli statunitensi non sono ancora del tutto spente, con la possibilità di ingaggiare l’attaccante francese a parametro zero
🚨 BREAKING: Antoine Griezmann will not join Orlando City now, he’s staying at Atlético Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2026
“Griezmann stays with us”, confirms director Mateu Alemany.
🇺🇸 Orlando City remain in talks over FREE transfer in July for Griezmann, focus on the summer window now. pic.twitter.com/puFSYhDS90
PAROLE – «🚨ULTIMA ORA: Antoine Griezmann non si unirà all’Orlando City, rimarrà all’Atlético Madrid. “Griezmann resta con noi”, conferma il direttore Mateu Alemany.
🇺🇸L’Orlando City è ancora in trattativa per un trasferimento a costo zero a luglio per Griezmann, ora concentrati sulla sessione estiva».
