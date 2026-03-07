Connect with us
Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid

4 ore ago

Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid per il proprio futuro

Arriva una doccia gelata per l’Orlando City, il club dell’MLS che sta cercando di acquistare Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid. Come spiegato dal giornalista Fabrizio Romano, però, le speranze per gli statunitensi non sono ancora del tutto spente, con la possibilità di ingaggiare l’attaccante francese a parametro zero

PAROLE – «🚨ULTIMA ORA: Antoine Griezmann non si unirà all’Orlando City, rimarrà all’Atlético Madrid. “Griezmann resta con noi”, conferma il direttore Mateu Alemany.
🇺🇸L’Orlando City è ancora in trattativa per un trasferimento a costo zero a luglio per Griezmann, ora concentrati sulla sessione estiva».

