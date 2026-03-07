Serie A
Runjaic post Atalanta Udinese: «Siamo stati vicini al 3-2, Davis può ancora crescere tanto»
L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro l’Atalanta
Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Udinese, il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, ha commentato così il pareggio rimediato per 2-2 nel match valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni di microfoni di Dazn.
PAROLE – «Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno fatto un’ottima partita e nel finale siamo stati vicini anche a passare in vantaggio sul 3-2. Davis? L’importante è che stia bene, non è ancora al massimo di quelle che sono le sue potenzialità e può ancora crescere tanto. Sono soddisfatto delle sue prestazioni e di quello che sta dimostrando. In coppia con Zaniolo possono continuare a fare bene. Ogni gol che segna cresce sempre di più».
