Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO
Settimana surreale e irresistibile nel panorama calcistico internazionale, tra scene grottesche, romanticismi lampo e gesti da applausi. Le nostre contro-pagelle del nostro Andrea Bargione raccontano tutto.
- Arnautovic e la promessa a Mihajlović – VOTO 10 Emozione pura: segna nel derby con la maglia della Stella Rossa e dedica il gol a Sinisa. Momento che vale più di qualsiasi analisi tecnica.
- Juve che emoziona contro il Gala – VOTO 9 Prestazione intensa, ritmo alto, identità ritrovata. Una Juventus così mancava da tempo.
- Como da Champions – VOTO 8 La lotta per l’Europa è serrata, ma la favola del Como resta una delle storie più belle da cavalcare. Progetto solido e ambizione crescente.
- Gabbiano rianimato in campo – VOTO 7 Un pallone lo colpisce per sbaglio, un giocatore interviene con un massaggio cardiaco e lo salva. Gesto da applausi, scena da raccontare.
- Esultanza “all’alito” in Saudi Pro League – VOTO 5 Prima provoca l’avversario esultandogli in faccia, poi si giustifica: “Aveva un alito terribile”. Grottesco, ma non abbastanza per strappare la sufficienza.
- Proposta di matrimonio lampo in Guatemala – VOTO 4 Lui le chiede di sposarlo in mezzo al campo, lei dice sì, il pubblico esplode. Tre giorni dopo… si lasciano. Dal romanticismo al fischio finale.
- Arbitri in tilt – VOTO 2 Errori continui, proteste infinite e un livello che non decolla. In Europa, la situazione non migliora. Che caos!!
