Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken

32 minuti ago

Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del direttore sportivo Ricken: quale futuro per il centrocampista tedesco?

Il futuro di Julian Brandt non sarà più con la maglia del Borussia Dortmund. Il club tedesco non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo col centrocampista tedesco, il quale in estate sarà libero di trasferirsi a parametro zero. La conferma arriva da Fabrizio Romano su X, il quale cita le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Ricken a riguardo.

PAROLE – «🚨🟡⚫️ UFFICIALE: Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund come free agent in estate.
Il centrocampista 29enne è pronto a lasciare il club: il nuovo capitolo della sua carriera dovrebbe essere deciso nei prossimi mesi.
“Non siamo riusciti a trovare un accordo sul nuovo accordo”, conferma il direttore del BVB Ricken a Sky DE».

