Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken

Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del direttore sportivo Ricken: quale futuro per il centrocampista tedesco?

Il futuro di Julian Brandt non sarà più con la maglia del Borussia Dortmund. Il club tedesco non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo col centrocampista tedesco, il quale in estate sarà libero di trasferirsi a parametro zero. La conferma arriva da Fabrizio Romano su X, il quale cita le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Ricken a riguardo.

🚨🟡⚫️ OFFICIAL: Julian Brandt will leave Borussia Dortmund as free agent in the summer.



29 year old midfielder set to leave the club with new chapter expected to be decided in next months.



“We couldn’t agree on new deal”, confirms BVB director Ricken to Sky DE. pic.twitter.com/fJ7EW07CFH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2026

