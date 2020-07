L’episodio chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Parma Napoli

86′ Rigore per il Parma – Contatto Koulibaly-Kulusevski in area: Giua non ha dubbi e assegna il rigore. Lo svedese si mette davanti e il difensore lo travolge. Dal dischetto lo stesso Kulusevski spiazza Meret e fa 2-1.