Moviola Qatar Ecuador: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Qatar ed Ecuador, gara inaugurale per il Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà Daniele Orsato.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

3′ Annullato il vantaggio all’Ecuador – Dopo check con il VAR Orsato annulla la rete dei sudamericani per fuorigioco di Valencia.

14′ Rigore per l’Ecuador – Valencia si presenta in area e viene atterrato dal portiere in uscita disperata. Giallo e massima punizione per i sudamericani.