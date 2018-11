Moviola Roma-Real Madrid: gli episodi dubbi della gara della 5^ giornata della Champions League 2018/2019

La Roma ospita il Real Madrid nella 5^ giornata della fase a gironi della Champions League. Gara molto importante quella dell’Olimpico dato che le due formazioni si giocano in 90’ minuti l’ingresso agli ottavi di finale della competizione ed il primato del girone. Entrambe le squadre sono a pari punti al primo posto a quota 9 a più 5 dal CSKA Mosca, ma il Real è avanti in virtù dello scontro diretto dell’andata vinto per 3-0. La gara sarà diretto dall’arbitro francese Clement Turpin, assistito dai connazionali Danos e Gringore. Quarto uomo ufficiale è Hicham Zakrani.

Passano appena cinque minuti e subito episodio da moviola. Kolarov prova a superare il diretto avversario, Vazquez, con uno scavetto ma la palla va a finire sul braccio, allargato, del centrocampista spagnolo che stoppa la sfera al limite dell’area. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per una punizione dal limite.