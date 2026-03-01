Moviola Sassuolo Atalanta: rosso diretto a Pinamonti, gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti

Moviola Sassuolo Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

La sfida tra Sassuolo e Atalanta, giocata su ritmi altissimi, ha richiesto un grande sforzo da parte dell’arbitro Matteo Marchetti. La partita si è rivelata fin da subito spigolosa e nervosa, costringendo il fischietto a ricorrere pesantemente ai cartellini per mantenere il controllo delle operazioni, sanzionando senza sconti sia il gioco duro che le proteste plateali.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’episodio chiave: l’espulsione di Pinamonti

Il momento di massima tensione, che ha inevitabilmente indirizzato l’inerzia tattica e agonistica della gara, è arrivato ad appena 16′ minuti dal fischio d’inizio. Andrea Pinamonti si è reso protagonista di un bruttissimo e irruento intervento in scivolata ai danni di un avversario.

L’arbitro Marchetti, trovandosi in ottima posizione, non ha avuto la minima esitazione: cartellino rosso diretto per l’attaccante. Una decisione drastica, che ha costretto i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica per il resto dell’incontro. Giusto un minuto prima (15′), la terna arbitrale si era distinta per un’ottima e difficile chiamata dell’assistente, rapido nell’alzare la bandierina per fermare in fuorigioco Gianluca Scamacca.

La gestione dei cartellini: punito il nervosismo

Il metro arbitrale di Marchetti è stato rigoroso e improntato alla tolleranza zero per le infrazioni ripetute e per il cosiddetto dissent, portando a una pioggia di ammonizioni:

Falli in ritardo e ostruzioni: Già al 12′, Jay Idzes è finito sul taccuino dei cattivi per un’entrata nettamente in ritardo. Sorte simile per Lorenzo Bernasconi al 21′ e per Nicola Zalewski al 58′, sanzionato giustamente per un fallo tattico a centrocampo.

Già al 12′, è finito sul taccuino dei cattivi per un’entrata nettamente in ritardo. Sorte simile per al 21′ e per al 58′, sanzionato giustamente per un fallo tattico a centrocampo. Proteste non tollerate: Il direttore di gara non ha fatto sconti a nessuno sulle lamentele. Al 45+3′ del primo tempo, è stato ammonito direttamente in panchina Fabio Grosso. Nella ripresa (57′), il giallo è stato invece sventolato in faccia a Nemanja Matic, reo di aver rivolto parole giudicate irriguardose all’indirizzo del giudice di gara.

Nel complesso, la direzione si è rivelata decisa e inflessibile, fondamentale per sedare gli animi ed evitare che una partita già tesa degenerasse sul piano fisico.